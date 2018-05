Niepełnosprawni Adrian i Kuba, którzy protestują w Sejmie, dostali zakaz opuszczania budynku przy Wiejskiej. Jak twierdzi matka Adriana Iwona Harwtich, inne dzieci mogą wychodzić bez problemu. Wcześniej - Adrian i Kuba apelowali do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, by nie ograniczał im "dostępu do powietrza". Zdaniem protestujących, to kara, za wczorajsze spotkanie z szefową Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską. Iwona Hartwich podkreśla, że "protestujący są co chwilę zastraszani". Protest niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie trwa już prawie miesiąc.

REKLAMA