Kolejny zimowy tydzień upłynie pod znakiem dodatnich temperatur. We wtorek trochę powieje, a w środę popada.





W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowych kraju duże i tam miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 1 do 3 stopni Celsjusza, jedynie w Kujawsko-Pomorskiem 0 stopni, a w górach nieco poniżej 0. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni i wschodni, jedynie na północnym wschodzie kraju słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na poniedziełek / INTERIA.PL

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, a na południu i zachodzie miejscami także i duże. Temperatura maksymalna od 1 st. C w Warmińsko-Mazurskiem do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr na północnym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni, lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu również i wschodni. Na Pomorzu, Wybrzeżu oraz na Przedgórzu Sudeckim wiatr w porywach do 65 km/h, a wysoko w Karkonoszach do 100 km/h.

Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL

W środę na zachód od Wisły spodziewane są opady deszczu. Temperatury jednak wzrosną, do nawet 8 stopni we Wrocławiu. Najchłodniej na północnym wschodzie (2 stopnie), ale za to nie powinno tam padać i może wyjrzeć słońce.



Prognoza pogody na środę / INTERIA.PL

