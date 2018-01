Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Zawiera ona bardzo wiele rozwiązań popieranych przez niego – poinformował zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Chodzi m.in. - jak mówił - o rozwiązania zwiększające transparentność wyborów.

Prezydencki minister powiedział na konferencji prasowej, że Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wobec tego, że ta ustawa zawiera bardzo wiele rozwiązań, które są przez pana prezydenta popierane i akceptowane, (...) pan prezydent podjął taką decyzję, o podpisaniu ustawy - powiedział Paweł Mucha.

Chodzi - jak podkreślił - m.in. o wprowadzenie do Kodeksu wyborczego "mechanizmów prospołecznych, proobywatelskich, które zwiększają transparentność, jeżeli chodzi o działanie jednostek organów samorządu terytorialnego, które wzmacniają rolę opozycji, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, które przyznają większe uprawnienia pośrednio także obywatelom poprzez zwiększenie prawa do kontroli, jeżeli o funkcjonowanie samorządu".



Zdaniem Pawła Muchy, w Kodeksie wyborczym dokonano też innych akceptowanych przez prezydenta zmian, które "przyczyniają się do większego monitoringu, większej transparentności procesu wyborczego".

