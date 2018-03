​Jerozolima, Bruksela i Moskwa. Tam będziemy na pewno zaglądać w najbliższych dniach. Nowy tydzień znów przyniesie pytania o relacje Polska - Izrael. Będzie też polski głos w Unii Europejskiej. I wreszcie - głosowanie w Rosji... Władimir Putin nie zamierza tam oddawać prezydenckiego fotela.

Mateusz Morawiecki obiecuje, że będzie odchudzał swój rząd. Zapowiada, że w poniedziałek usłyszymy o kolejnych wiceministrach, którzy stracą posady. W poniedziałek ogłosimy znaczące zmniejszenie naszego rządu, rozumianego szeroko, czyli w szczycie 126 czy nawet 128 (ministrów i wiceministrów) - mówi premier i powtarza, że chce o 20 - 25 procent zmniejszyć skład gabinetu.

Do poniedziałku szef rządu musi zdecydować, czy w resortach zostają wiceszefowie, pracujący wcześniej w rządzie Beaty Szydło. Każdy z nich musiał złożyć dymisję, a nowy premier miał trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy przyjmuje ich rezygnacje. Powołanie rządu premiera Mateusza Morawieckiego nastąpiło 11 grudnia, w związku z tym termin przyjęcia lub odmowy przyjęcia dymisji przez wiceministrów mija 11 marca - tłumaczy szef KPRM Michał Dworczyk.

W najbliższych dniach na pewno znów usłyszymy też o IPN-owskiej ustawie. Posłowie zaczną przygotowania do rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie tych przepisów. W czwartek zbierze się w Sejmie Komisja Ustawodawcza, żeby zaopiniować wniosek prezydenta, który - choć nowelizację ustawy podpisał - wysłał ją do zbadania przez sędziów. Termin rozprawy w TK nie został jeszcze wyznaczony.

Przepisy weszły w życie 1 marca. Będzie o nich mowa także w Izraelu, bo wybierają się tam polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, a wraz z nimi weterani walki o niepodległość - w tym żołnierze generała Władysława Andersa. Odwiedzą między innymi Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie (poniedziałek - czwartek).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada kolejną odsłonę dyskusji o reformie wymiaru sprawiedliwości. Tym razem w Brukseli. Na sobotę MSZ zaprasza tam ekspertów z unijnych krajów na specjalne seminarium, w czasie którego polscy dyplomaci mają tłumaczyć, dlaczego rząd zdecydował się na zmiany w sądach. Minister Jacek Czaputowicz mówi, że o zorganizowanie takiego spotkania osobiście prosił go wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Przeprowadzimy specjalne seminarium dla państw członkowskich, ponieważ stolice chciałyby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia co do systemu. Odbędzie się to za tydzień 17 marca w Brukseli. Będą mogli w nim uczestniczyć eksperci, jeżeli nie, to dyplomaci z siedzibą w Brukseli - zapowiada szef MSZ.

W polityce międzynarodowej w centrum uwagi będzie Władimir Putin. To dlatego, że w najbliższą niedzielę Rosjanie będą głosować w wyborach prezydenckich, których zdecydowanym liderem jest dotychczasowy gospodarz Kremla. Głosowanie nieprzypadkowo odbędzie się 18 marca, bo to rocznica aneksji Krymu przez Rosję.

Ukraińscy nacjonaliści zapowiadają, że zablokują tego dnia rosyjskie konsulaty w Kijowie, Charkowie, Odessie i Lwowie. W ten sposób chcą nie dopuścić do głosowania przebywających na Ukrainie obywateli Federacji Rosyjskiej. Agresor na Ukrainie nie powinien dostać ani jednego głosu w wyborach prezydenta Moskowii! (...) Na kremlowskich wyborców będą oczekiwały zablokowane placówki i korytarze hańby - piszą ugrupowania nacjonalistyczne w swojej odezwie.

U nas też znów będzie o wyborach. Tym razem z powodu spotkania przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z szefem MSWiA. O to spotkanie prosił przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Minister Joachim Brudziński zaprosił go do siebie na wtorek. Ich rozmowa ma dotyczyć między innymi internetowych transmisji z lokali wyborczych. To jedno z rozwiązań przewidzianych w nowych przepisach o organizacji wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza ostrzega, że do jesiennych wyborów samorządowych może nie zdążyć z przygotowaniem takich relacji on-line.

