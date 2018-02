Do najbliższego poniedziałku mają potrwać utrudnienia na drodze krajowej nr 6 w okolicach Goleniowa (Zachodniopomorskie). Trwają tam prace na budowanej S6.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Wojtasik / PAP

Ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę na odcinku drogi krajowej nr 6 od węzła Goleniów Północ do skrzyżowania na Żółwią Błoć w rejonie wiaduktu nad torami będą obowiązywać do najbliższego poniedziałku - poinformował dyżurny punktu informacji drogowej szczecińskiej Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniej zapowiadano, że utrudnienia zakończą się w piątek po południu.



Ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy mają związek z pracami na budowie drogi S6.



Droga krajowa nr 6 przebiega przez województwa zachodniopomorskie i pomorskie - od granicy z Niemcami w Kołbaskowie (dawne przejście graniczne Kołbaskowo-Pomellen) do Łęgowa koło Pruszcza Gdańskiego.