Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w pożarze budynku socjalnego w Lidzbarku Warmińskim (Warmińsko-mazurskie). Nie wiadomo na razie, co było przyczyną pożaru; ustali to biegły

Ogień pojawił się w jednym z pięciu mieszkań w parterowym budynku socjalnym zarządzanym przez Administrację Budynków Komunalnych przy ul. Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim. Pożar próbowali początkowo ugasić sąsiedzi, forsując drzwi do mieszkania i wybijając okno, ale z powodu gęstego dymu nie udało im się dostać do środka.



Jeszcze przed przyjazdem straży policja ewakuowała z budynku dwie osoby, strażacy wyprowadzili jedną.



Strażacy w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, znaleźli ciała trzech osób: 49-letniej kobiety oraz dwóch mężczyzn: 64-letniego i 58-letniego.



Pożar nie rozprzestrzenił się na inne mieszkania, ale samoistnie zgasł. Jego przyczyn na razie straż nie podała, ustali to biegły.

