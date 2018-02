​Jak naoliwić unijną maszynę? Jak usprawnić pracę europejskich instytucji? Jak dzielić pieniądze, gdy we wspólnym torcie finansowym nie będzie już wkładu Brytyjczyków? Z tymi pytaniami zmierzą się w tym tygodniu przywódcy dwudziestu siedmiu państw UE.

Europejscy prezydenci i premierzy spotkają się w piątek na nieformalnym szczycie w Brukseli. Mają szukać odpowiedzi na pytanie - jak usprawnić działanie Unii Europejskiej? Będą dyskutować także o tym, jak powinien być skrojony kolejny budżet UE na lata 2021-2017, jak - w związku z Brexitem - mają wyglądać przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego i jak zreformować unijne instytucje. Padną więc pytania o to, czy warto odchudzić Komisję Europejską, ograniczając liczbę komisarzy. Tu pojawia się też na przykład pomysł połączenia stanowisk szefa KE i przewodniczącego Rady Europejskiej.

Wróci też temat Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska będzie o niej rozmawiał z unijnym komisarzem do spraw środowiska. To będzie w środę w Brukseli, a dzień wcześniej rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE ma wydać opinię w sprawie sporu między Polską a Komisją Europejską dotyczącego wycinki drzew. To jeszcze nie będzie ostateczny wyrok, a jedynie opinia, która będzie brana pod uwagę przy jego wydawaniu.

Politycy Platformy Obywatelskiej mają zdecydować, czy poprą Zdzisława Krasnodębskiego w zaplanowanych na koniec miesiąca wyborach nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W piątek będzie o tym rozmawiał Zarząd Krajowy PO. Krasnodębski miałby zastąpić innego europosła PiS - Ryszarda Czarneckiego, odwołanego niedawno z funkcji wiceszefa europarlamentu.

Przed nami także kolejna odsłona dyskusji o wyborach samorządowych. Krajowe Biuro Wyborcze zapowiada, że w tym tygodniu zwróci się do Ministerstwa Finansów o dodatkowe pieniądze na ich organizację. Szefowa KBW Beata Tokaj podkreślała kilka dni temu w rozmowie z RMF FM, że "może zabraknąć blisko trzystu milionów złotych na organizację wyborów samorządowych". Wyjaśniała, że wcześniej opracowany budżet wyborczy nie zakładał przeprowadzonej niedawno zmiany przepisów, która wymusza zastosowanie nowych rozwiązań w czasie głosowania i w jego przygotowaniu.

(ph)