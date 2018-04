7 maja w należącej do grupy katowickiego Węglokoksu Hucie Pokój w Rudzie Śląskie rozpocznie się 24-godzinny strajk - zapowiedziały w czwartek działające w zakładzie związki zawodowe. Związkowcy zastrzegli jednak, że do protestu nie dojdzie, jeżeli wcześniej uda się zawrzeć porozumienie płacowe.

"Akcja może zostać zawieszona, jeżeli przed 7 maja pracodawca rozpocznie ze stroną związkową rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń i przedstawi nowe propozycje płacowe. Takie, które będą dotyczyły rzeczywistych podwyżek, a nie jedynie zmian w regulaminie wynagradzania - podało biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

W niedawnym referendum za rozpoczęciem akcji strajkowej opowiedziała się większość pracowników Huty Pokój i spółek zależnych: Euroserwisu, Euroblachy i Eurokonstrukcji. Głosowanie w tej sprawie odbyło się między 9 a 11 kwietnia. Uczestniczyło w nim 73 proc. ok. 900-osobowej załogi, a 95 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem.



Związki domagają się podwyżek w wysokości 300 zł netto dla osób, których zarobki są niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, i nie godzą się na odebranie pracownikom dodatków płacowych. Przed blisko dwoma tygodniami związkowcy pikietowali siedzibę huty; później doszło do kolejnej tury rozmów z zarządem, która nie przyniosła porozumienia. Koszt propozycji związkowych jest szacowany na blisko 6 mln zł.



Spór zbiorowy na tle płacowym trwa w Hucie Pokój i spółkach z jej grupy od wielu miesięcy. Dotychczasowe negocjacje strony związkowej z pracodawcą zakończyły się fiaskiem. Kompromisu nie udało się osiągnąć także podczas rozmów z udziałem mediatora. Pracodawca - według informacji strony związkowej - był skłonny podnieść płace zasadnicze o 200 zł brutto, jednocześnie proponując zmiany w regulaminie wynagradzania, dotyczące m.in. likwidacji dodatku z okazji Dnia Hutnika i nagród jubileuszowych oraz obniżenia dodatku za nadgodziny. Według związkowców byłoby to niekorzystne dla pracowników.



Zarząd, który podkreśla wolę kontynuowania dialogu w sprawach płacowych, informuje natomiast, że w rozmowach ze stroną społeczną nie padła propozycja 200 zł podwyżki, o której mówią związkowcy. Dyrekcja zaproponowała natomiast stronie społecznej zmiany w systemie wynagrodzeń pracowników grupy kapitałowej, ze stawki godzinowej na stawkę miesięczną, co miałoby znacznie uprościć system wynagradzania. Padła też propozycja włączenia świadczeń z Karty Hutnika do podstawy wynagrodzenia, co - według zarządu - nie zmieni wysokości płac. Natomiast odnośnie systemu rozliczania godzin nadliczbowych zaproponowano zastosowanie zasad zawartych w Kodeksie pracy.



Huta Pokój, której tradycje sięgają 1840 r., zajmuje się produkcją m.in. kształtowników, profili zimnowalcowanych i konstrukcji stalowych. Należy do grupy katowickiego Węglokoksu - spółki Skarbu Państwa. Jak mówił w styczniu br. PAP wiceprezes Węglokoksu Krzysztof Mikuła, rudzka huta, przynosząca dotąd straty, realizuje obecnie program rozwoju, którego efektem ma być rentowność operacyjna w końcu 2018 r.



