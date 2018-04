Dramatyczny apel rodziny polskiego obywatela, który kilka dni temu miał wypadek samochodowy w Iraku. "Pomóżcie nam sprowadzić tatę do Polski" - prosi MSZ syn poszkodowanego. Ali Algawam był w odwiedzinach u rodziny. Samochód, którym jechał - z Basry do Bagdadu - dachował. Mężczyzna cudem uszedł z życiem. Rodzina o wypadku dowiedziała się dopiero dwa dni temu i od tego czasu podejmuje starania, żeby sprowadzić go do Polski.

REKLAMA