Warszawscy policjanci ze specjalnej grupy tzw. " Archiwum X", zajmujący się nierozwikłanymi sprawami sprzed lat, zatrzymali dwie osoby podejrzane o zabójstwo sprzed 17 lat. Chodzi o śmierć Pawła D. ps. "Długopis", do której doszło w 2001 roku obok baru "Kubuś" w Sulejówku. Nieznani sprawcy zwabili swoją ofiarę na miejsce a następnie zastrzelili z bliskiej odległości.

Policjanci zatrzymali 44-letniego Rafała S. i 37-letnią Annę C / Policja

Podczas prowadzonego tuż po zabójstwie śledztwa ustalono, że motywem zabójstwa były porachunki grup przestępczych, działających w tamtym czasie. Nie udało się wtedy zatrzymać sprawców tej zbrodni.

Po 17 latach policjanci z "Archiwum X" wpadli na trop zabójców, pracując nad zbrodnią mającą miejsce w tej samej okolicy w 1999 roku.

Na podstawie nowych dowodów funkcjonariusze z "Archiwum X" weszli do mieszkań w Warszawie i podwarszawskim Julianowie w asyście antyterrorystów.

Zatrzymali 44-letniego Rafała S., i 37-letnią Annę C. Oboje usłyszeli już zarzuty zabójstwa oraz pomocnictwa do zabójstwa. Grozi im za to dożywocie.

(mpw)