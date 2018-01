Policjanci z Katowic szukają mężczyzny, który jest podejrzewany o atak na 14-latkę. Napastnik na klatce schodowej miał złapać dziewczynkę za twarz. Kiedy ta się wyrwała, mężczyzna uciekł. Sprawca został nagrany przez kamerę monitoringu. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w znalezieniu tego mężczyzny, są proszone o kontakt.

Do zdarzenia doszło w czwartek 18 stycznia około godziny 14:40 na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, za 14-latką do klatki schodowej bloku, a następnie do windy, wszedł mężczyzna. Gdy dziewczynka opuszczała windę, on wysiadł za nią. W pewnym momencie zaatakował nastolatkę, chwytając ją za twarz. Dziewczynka wyrwała się napastnikowi, który uciekł z bloku.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Policjanci przesłuchali świadków oraz przejrzeli zapisy monitoringu miejskiego i placówek handlowych. Publikujemy wizerunek mężczyzny, który został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje o samym zdarzeniu lub mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nr tel. 32 200 25 55, 32 200 20 00 lub 112.