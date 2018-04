Polacy wspominali zmarłego papieża Jana Pawła II. W poniedziałek minęła 13. rocznica jego śmierci. W wielu miastach - m.in. w Warszawie, Krakowie i Częstochowie - odbyły się wieczorne czuwania i modlitwy.

Warszawiacy zebrali się na placu Piłsudskiego - miejscu spotkań z papieżem podczas jego pielgrzymek do Polski. W tradycyjnym czuwaniu modlitewnym udział wzięli m.in. biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Michał Janocha oraz proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ks. Bogdan Bartołd.



Biskup Janocha odczytał fragmenty dwóch utworów Jana Pawła II - "Pieśni o Bogu ukrytym" oraz "Tryptyku Rzymskiego".



Moi drodzy, kończymy błogosławieństwem, które - zauważcie prostą prawdę - ma formę krzyża i ten krzyż nazywamy błogosławieństwem. Tego nas uczył Jan Paweł - swoim życiem, swoim umieraniem, tego nas uczył Benedykt, tego nas dzisiaj uczy Franciszek. Każdy to robi inaczej, każdy to robi właściwym sobie sposobem i charyzmatem, ale mówią o tym samym krzyżu i tym samym błogosławieństwie. Niech nam towarzyszy w tym paschalnym okresie, zanieśmy je do naszych domów - powiedział bp Janocha.



Warszawskie czuwanie rozpoczęło się ok. godz. 21. na placu Piłsudskiego, jego organizatorem było Centrum Myśli Jana Pawła II. Na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa wyświetlono animację z wizerunkiem Jana Pawła II i napisem: "Nie lękajcie się". Jest to hasło tegorocznych obchodów, słowa te zostały wypowiedziane przez papieża podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat.



Mieszkańcy stolicy wysłuchali nagrań fragmentów homilii Jana Pawła II. O godz. 21.37, w godzinę śmierci papieża zebrani wysłuchali utworu "Cisza", w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. Później Chór Centrum Myśli Jana Pawła II zaśpiewał "Barkę" - ulubioną pieśń Jana Pawła II.

W 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II Polacy gromadzili się także w innych miastach, by wspólnie uczcić jego pamięć. W Wadowicach, gdzie urodził się Karol Wojtyła, odbył się koncert. Z kolei mieszkańcy Krakowa przybyli pod tzw. okno papieskie w siedzibie kurii krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej 3.





Rocznicę śmierci Jana Pawła II uczczono też na Jasnej Górze. Świętego wspominano podczas wieczornej modlitwy Apelu Jasnogórskiego.

Dziękujemy za jego przesłanie, za jego zawierzenie, bowiem w tym świętym miejscu nazwał się człowiekiem zawierzenia - mówił podczas modlitewnych rozważań paulin z częstochowskiego sanktuarium, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych, o. Nikodem Kilnar.



Tak jak patrzyłaś na Piotra i Jana w tamten pierwszy wielkanocny dzień, widziałaś ich gorejące oczy i promienną twarz; Matko, czy nie tak było na placu św. Piotra, gdy następca twego syna zwracał się do kilku dziesiątków narodów, głosząc tę samą prawdę co Piotr: Chrystus zmartwychwstał - dodał duchowny.



O. Kilnar przywołał też wypowiedziane w jerozolimskiej Bazylice Grobu Świętego wezwanie Jana Pawła II do głoszenia ewangelii.



Z tego miejsca, gdzie niewiasty pierwsze ogłosiły o zmartwychwstaniu Chrystusa, wzywam wszystkich synów i córki Kościoła, aby byli posłuszni przykazaniu Pana i zanieśli ewangelię aż po krańce ziemi - cytował papieża o. Kilnar, wskazując, iż niesienie ewangelii i głoszenie dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa jest najpilniejszym zadaniem.



Po Apelu Jasnogórskim uczestnicy modlitwy w uroczystej procesji przeszli z Kaplicy Cudownego Obrazu przed pomnik św. Jana Pawła II na klasztornych wałach. Tam o 21.37 - w godzinie śmierci papieża - odmówiono modlitwę dziękczynną za jego pontyfikat.



Pontyfikat papieża Polaka trwał prawie 26 i pół roku

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w sobotę - w dzień maryjny o godz. 21.37 w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, mając prawie 85 lat. W nocy 30 marca papież przeszedł ciężki zawał, ale po reanimacji odmówił przewiezienia do kliniki Gemelli i zmarł w swoim łóżku na Watykanie.



Jego pontyfikat trwał prawie 26 i pół roku i był trzecim co do długości w historii papiestwa - po św. Piotrze i Piusie IX. Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II wybrano 22 października - rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu.