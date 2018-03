Narodowy Czempionat Koni Arabskich po raz pierwszy od 40 lat poza Janowem Podlaskim! Najważniejszy tego typu pokaz w kraju w tym roku odbędzie się w Warszawie, na torze wyścigowym na Służewcu. Zostanie w ten sposób oddzielony od prestiżowej aukcji "Pride of Poland".

Zdj. ilustracyjne / Stanisław Rozpędzik / PAP

W ubiegłym roku w trzydniowym pokazie wzięło udział 100 koni. Podczas pokazu konie były oceniane przez międzynarodowych sędziów w 11 klasach wiekowych - osobno klacze, osobno ogiery. Najlepsze konie brały udział w czempionatach klaczy młodszych, klaczy starszych, ogierów młodszych oraz ogierów starszych. Pokaz stanowi przegląd aktualnego stanu hodowli konia arabskiego w Polsce.



Jak argumentuje KOWR, "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wielkie narodowe święto, którego obchody trwają cały 2018 rok. Polski Klub Wyścigów Konnych, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zamierza aktywnie wziąć udział w uroczystościach i pokazać, że w obszarze rolnictwa i hodowli zwierząt Polacy mają wiele powodów do dumy".



Czempionatowi będą towarzyszyć liczne imprezy, m.in. Narodowa Wystawa Rolnicza i Dzień Arabski na Wyścigach. Podczas Narodowego Pokazu będzie odbywać się promocja Pride of Poland, miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.



Organizatorzy zapewnią lokalnym przedsiębiorcom nieodpłatne wystawienie stoisk informacyjno-promocyjnych w trakcie trwania Czempionatu.



KOWR poinformował, że trzy spółki hodujące konie arabskie czystej krwi, tj. SK Janów Podlaski, SK Michałów i SO Białka będą miały bezpłatny udział w Narodowym Pokazie.



Tydzień później (18-19 sierpnia) w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbędzie się Pride of Poland. Przy okazji aukcji zostanie zorganizowany Festyn Konia Arabskiego. W ubiegłym roku wystawiono 24 konie i jednego ogiera z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz cztery konie z hodowli prywatnych. Sprzedano jedynie sześć koni za łączną kwotę 410 tys. euro.



Kilka dni temu został odwołany prezes stadniny w Janowie - Sławomir Pietrzak, który od dwóch lat kierował placówką. KOWR nie podał powodów odwołania. Do pełnienia obowiązków prezesa tej stadniny oddelegowano Grzegorza Czochańskiego, dyrektora w departamencie nadzoru nad spółkami strategicznymi w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Na stanowisko prezesa ma być rozpisany konkurs.



Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że powołany został komitet organizacyjny Pride of Poland. Na jego czele stanął Maciej Grzechnik, prezes Stadniny Koni Michałów. Ma on na bieżąco informować o przygotowaniach do aukcji.



Pierwsza aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim została zorganizowana w 1970 roku. Nazwa Pride of Poland została jej nadana w roku 2001. Aukcja w Janowie Podlaskim stała się z czasem swoistym barometrem światowych cen wierzchowców, kształtującym podaż i popyt na konie arabskie. Najwyższe ceny na aukcji licytowane były w latach 80. XX wieku. Wtedy to padały rekordy cenowe: ogier El Paso został sprzedany za milion dolarów.



Stadnina koni arabskich w Janowie Podlaskim u ubiegłym roku obchodziła 200 lecie istnienia.