2 miliony złotych netto wypłacono w ubiegłym roku na nagrody w kancelarii prezydenta. To ustalenia dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego. Rok wcześniej było to półtora miliona złotych. Większość ubiegłorocznych nagród trafiła do pracowników kancelarii - ponad 1 mln 700 tysięcy, ale po... czytaj więcej