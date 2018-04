Płocka policja szuka zaginionej 56-latki. Rodzina straciła z nią kontakt. Kobieta zaginęła dzisiaj.

Zaginiona 56-latka / Zdj. udostępnione przez policję /

Zaginiona to Anna Matuszewska. 56-latka we wtorek wyszła z przychodni mieszczącej się w Płocku przy ul. Reja. Poruszała się samochodem marki Kia Ceed nr rej. WP 919 79. Do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania, nie skontaktowała się z rodziną.

W dniu zaginięcia kobieta była ubrana w czarną kurtkę. Ma około 158 cm wzrostu, długie kasztanowe, lekko kręcone, włosy, oczy koloru piwnego i widoczne braki w uzębieniu.

Ktokolwiek widział zaginioną lub zna jej miejsce pobytu proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku tel. 24 266 15 66, 24 266 16 00, 24 266 16 01 lub pod nr tel. alarmowych 112 i 997.