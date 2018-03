Ponad 26 godzin przeżył po gruzami zawalonej kamienicy w Poznaniu pies, którego po godz. 10 uratowali strażacy. Cały czas trwa akcja na gruzowisku budynku przy ul. 28 Czerwca.

Uratowany pies / PSP

Teren jest odgruzowywany zarówno ręcznie jak i z użyciem sprzętu. Dziś rano z gruzowiska udało się wydobyć żywego psa. Zwierzę zostało odwiezione do schroniska.

Także wczoraj wieczorem spod gruzów udało się wydobyć żywego psa.

Wczoraj ok. 7:50 w kamienicy doszło do eksplozji. Zawaliła się część budynku. Zginęło 5 osób. 21 zostało rannych, w tym 3 ciężko. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Śledztwo w tej sprawie wszczęła poznańska prokuratura.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Z gruzowiska strażakom udało się wydobyć dwa żywe psy

(mpw)