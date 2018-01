Komisja PE przyjęła rezolucję popierającą uruchomienie przez KE art. 7 wobec Polski. Za rezolucją głosowało 33 posłów komisji, 9 było przeciw.

Sala plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu / Radek Pietruszka / PAP

Rezolucja została przygotowana - jak podały służby prasowe Parlamentu Europejskiego - po decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski, "ponieważ kraj ten jest uważany za wyraźnie zagrożony naruszeniem europejskich wartości".



Komisja PE w przegłosowanej rezolucji "z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji (Europejskiej) z dnia 20 grudnia 2017 r. o aktywowaniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do sytuacji w Polsce i popiera wezwanie Komisji skierowane do polskich władz w celu rozwiązania problemów". Wzywa Radę UE do "podjęcia szybkich działań zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej" oraz wzywa Komisję Europejską i Radę UE "do pełnego i regularnego informowania Parlamentu o poczynionych postępach i działaniach podejmowanych na każdym etapie procedury".



Za nawet dwie posłanki z grupy europejskich konserwatystów, do których należy PiS

Jak ustaliła korespondentka RMF FM, w poniedziałek za rezolucją zagłosowały nawet dwie posłanki z grupy europejskich konserwatystów, do których należy PiS - Belgijka Helga Stevens i Rumunka Monica Macovei.

Jak podkreśla Katarzyna Szymańska-Borginon, dokument nabierze bardziej politycznego znaczenie, gdy zostanie przyjęty na jednej z najbliższych sesji plenarnych. Teraz ma on dosyć techniczny charakter, ale gdy zostanie poparty przez większość eurodeputowanych - będzie solidnym wsparciem dla działań KE i państw członkowskich.

Przypomnijmy, że w grudniu ub. roku Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich UE o uruchomienie wobec Polski procedury o naruszenie praworządności w związku z reformami w systemie sądownictwa przeprowadzanymi przez władze w Warszawie.

Miesiąc wcześniej z propozycją uruchomienia takiej procedury wystąpił PE, ale po decyzji Komisji uznał, że wycofa się z własnej procedury, by nie dublować postępowania.