Szefowie rządów Węgier i Austrii, Viktor Orban i Sebastian Kurz, uzgodnili przez telefon, że Węgry nie zawrą żadnego dwustronnego porozumienia z Niemcami w sprawie migrantów, jeśli nie będzie porozumienia między Niemcami i Austrią - podała w środę agencja MTI.

Kancelaria premiera Węgier poinformowała, że Orban powiadomi o tym kanclerz Niemiec Angelę Merkel na czwartkowym spotkaniu w Berlinie.

W podobny sposób Orban wypowiedział się w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla niemieckiego tabloidu "Bild". "Porządek może być jedynie następujący: negocjacje między Niemcami i Austrią, potem negocjacje między Austrią i Węgrami" - oświadczył. "Na koniec, jeśli będzie jasność co do niemieckiego stanowiska, negocjacje między Węgrami a Niemcami" - dodał.



W ocenie agencji Reutera węgierski premier w rozmowie z "Bildem" "zasygnalizował swoją gotowość do zawarcia dwustronnej umowy" z Merkel.



Orban zapewnił we wtorek wieczorem Kurza, że stanowisko Węgier w kwestii migracji jest niezmienne od 2015 roku. Według Orbana nie ma takiej osoby ubiegającej się o azyl, która wkroczyłaby do Europy przez Węgry jako pierwszego państwa UE, gdyż lądowy, bałkański szlak migracyjny prowadzi przez Grecję i Bułgarię, a imigranci dostają się do Europy głownie przez terytorium Grecji.



Orban spotka się z Merkel w czwartek, a w środę przeprowadzi rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem i przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schaeublem.



Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oświadczył we wtorek, że Węgry oczekują od austriackiej prezydencji w UE, która rozpoczęła się w niedzielę, zupełnie nowej polityki, odwrotnej do dotychczasowej polityki migracyjnej Brukseli. Zapewnił też, że Węgry udzielą w tym Austrii wszelkiej pomocy.



Szijjarto dodał, że dopóki UE nie będzie zdolna do ochrony swoich granic zewnętrznych i dopóki ośrodki przyjmowania migrantów będą na terytorium unijnym, kryzys migracyjny będzie trwał.



W sobotę agencje prasowe podały, że Merkel wysłała list do swoich partnerów koalicyjnych, w którym poinformowała, że 14 państw unijnych, w tym Węgry i Polska, zaoferowało przyjęcie z Niemiec osób ubiegających się o azyl, które złożyły wcześniej wniosek azylowy w innym państwie członkowskim. Przedstawiciele władz Węgier i Polski zdementowali te doniesienia.



