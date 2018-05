Paszporty na 100-lecie niepodległości najwcześniej za trzy miesiące. Jak dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, Polska jeszcze nie rozpoczęła procedury powiadomienia innych krajów o tym, że pojawi się nowy, zmieniony wzór dokumentu. Wprowadzenie paszportu od 1 stycznia 2018 r. obiecywał ówczesny wiceprezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Robert Malicki.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

MSWiA zapytane przez RMF FM, kiedy Polacy dostaną do ręki nowy paszport, zapewnia, że resort nie podawał dokładnej daty, a główne obchody rocznicy niepodległości wypadają w listopadzie. Wytwórnia, która odpowiada za produkcję paszportu, jeszcze nie odpowiedziała na pytania RMF FM w tej sprawie.

Ministerstwo podkreśla, że cały czas trwają testy nowej książeczki. Resort twierdzi też, że jeszcze nie przygotował rozporządzenia, które jest potrzebne, żeby móc wprowadzić nowy dokument. Podobne zapewnienia przedstawiciele MSWiA przekazywali w lutym sejmowej komisji.



Po zakończeniu testów i wprowadzeniu rozporządzenia Polska przekaże innym krajom informacje o nowym paszporcie.

"(...) Po zakończeniu fazy testów, rozpocznie się procedura notyfikacji dokumentu paszportowego nowego wzoru, czyli powiadomienia innych państw o wprowadzeniu przez Polskę nowego wzoru paszportu. Wtedy nowy paszport będzie wprowadzony do użytku. Zgodnie z intencją stanie się to w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości" - zapewnia biuro prasowe MSWiA. Tak zwana notyfikacja potrwa co najmniej trzy miesiące.



Projekt wprowadzenia nowego paszportu, w którym oprócz wprowadzenia nowych, dodatkowych zabezpieczeń, miały znaleźć się motywy graficzne związane ze 100-lecie odzyskania niepodległości MSWiA ogłosiło w lipcu zeszłego roku. Wśród motywów, na które mogli głosować internauci, były Ostra Brama w Wilnie i Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie. Po protestach Litwy i Ukrainy MSWiA wycofały się z projektu umieszczenia tych grafik.

