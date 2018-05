W Warszawie na Stadionie Narodowym zebrał się "Okrągły Stół" w sprawie piłki i zamieszek na stadionach. W spotkaniu udział biorą premier Mateusz Morawiecki, ministrowie Joachim Brudziński i Witold Bańka, prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz przedstawiciele Ekstraklasy SA i klubów.

Uczestnicy "okrągłego stołu" ws. piłki nożnej / Bartłomiej Zborowski / PAP

Zwołanie "okrągłego stołu" premier zapowiedział w sobotę w programie "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM". Organizujemy już we wtorek "okrągły stół" (...), rozmowy w szefami głównych klubów, które występują w Lidze Europejskiej, eliminacjach do Ligi Mistrzów - powiedział wtedy Mateusz Morawiecki.

Chcę, żeby stadiony były takimi miejscami, gdzie mogą przychodzić mamy z dziećmi. Do tego będziemy dążyć - podkreślił premier w RMF FM.

Premier Mateusz Morawiecki: Organizujemy „okrągły stół” w sprawie bezpieczeństwa na polskich stadionach RMF FM

Morawiecki po dzisiejszym spotkaniu poświęconemu odpowiedzialnemu rozwojowi piłki nożnej w Polsce i poprawie bezpieczeństwa zwrócił uwagę, że chuligańskie wybryki na stadionach to łyżka dziegciu, która psuje beczkę miodu.



Premier podkreślił, że do chuligańskich wybryków doszło tylko w 40 meczach z 4000 jakie się odbyły w ostatnich latach.



W spotkaniu na PGE Narodowym w Warszawie wzięli udział także m.in. minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister sportu i turystyki Witold Bańka, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek oraz przedstawiciele Ekstraklasy SA i klubów.



Głównym przyczynkiem do jego zwołania były wydarzenia ostatniej kolejki rozgrywek o mistrzostwo Polski. Podczas meczu Lecha z Legią Warszawa w Poznaniu z sektora kibiców gospodarzy poleciały na murawę race, a następnie niektórzy widzowie wbiegli na plac gry.

Spotkanie zostało przerwane przy stanie 2:0 dla gości, Legii przyznano walkowera i warszawski klub wywalczył tytuł po raz trzeci z rzędu.

(ph)