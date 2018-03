Odnalazł się poszukiwany przez rodzinę i policję były prezydent Elbląga Henryk Słonina. 79-letni mężczyzna został odnaleziony przez funkcjonariuszy dzięki informacji od mieszkanki Elbląga. Nic mu się nie stało. Trafił pod opiekę rodziny - poinformowała w czwartek elbląska policja.

Odnalazł się zaginiony były prezydent Elbląga. Trafił pod opiekę rodziny. Zdjecie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Mężczyzna cały i zdrowy został odnaleziony przez policjantów około godz. 22.00, przy ulicy Daszyńskiego w Elblągu. Było to możliwe dzięki informacji od mieszkanki miasta, który widziała zaginionego w tamtym rejonie - powiedział Jakub Sawicki z policji w Elblągu.



Henryk Słonina został odnaleziony w odległości ok. 3 kilometrów od miejsca, gdzie mieszkał.



Wyszedł z domu w czwartek, ok. godz. 13. Do momentu odnalezienia przez policjantów rodzina nie miała z nim kontaktu. Dlatego zgłosiła zaginięcie na policję.



"To starszy, schorowany człowiek, obecnie trafił pod opiekę rodziny"- podała policja.



Henryk Słonina był prezydentem Elbląga w latach 1998-2010 a w latach 1982-1990 oraz 1994-1998 wiceprezydentem Elbląga. Wcześniej był nauczycielem, kierownikiem szkoły i inspektorem oświaty.



