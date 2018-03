O polskich sądach - w Sejmie. O polskich sądach - w Brukseli. O reformie wymiaru sprawiedliwości znów będzie głośno. To będzie jeden z ważniejszych tematów nowego tygodnia w polityce. A obok niego w wielu debatach na pewno wróci historia - chociażby ta sprzed pół wieku.

Premier wybiera się znów do Brukseli, gdzie w czwartek spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. To ma być kolejna rozmowa, w której Mateusz Morawiecki chce przekonywać, że Polska nie ma żadnych problemów z praworządnością - wbrew unijnej procedurze w ramach artykułu 7.1 unijnego traktatu.

W Sejmie lada dzień skończy się pewnie procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jej nowy skład możemy poznać we wtorek. Swoich kandydatów zgłosili politycy z PiS i Kukiz'15. Pozostałe kluby parlamentarne odmówiły wskazania swoich propozycji, bojkotując wybór nowej KRS. Według nich ustawa, na podstawie której zostanie dokonany wybór, jest niezgodna z konstytucją.

Na Wiejskiej wróci też temat ustawy degradacyjnej. W poniedziałek posłowie z komisji obrony zaczną pracować nad przyjętymi kilka dni temu przez rząd przepisami, które mają pozwolić na odbieranie stopni wojskowych - także po śmierci - na przykład generałom, którzy wprowadzali stan wojenny. Przepisy mają objąć tych, którzy - jak proponują autorzy - w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu".

O historii będzie mowa także z innego powodu. Dyskusje na jej temat przyniesie pięćdziesiąta rocznica burzliwych wydarzeń Marca ‘68 roku - zarówno studenckich protestów, jak i antysemickiej nagonki i działań komunistycznych władz uderzających w osoby pochodzenia żydowskiego.

W najbliższych dniach mamy również poznać pomysły premiera na odchudzenie administracji. Chodzi między innymi o ograniczenie liczby wiceministrów. Od kilku tygodni słyszymy, że trwa ich przegląd kadrowy. Kilka dni temu Mateusz Morawiecki mówił: "Pokażemy bardziej szczupłą, oszczędną, mniej zbiurokratyzowaną strukturę rządową. W związku z tym również dokonamy pewnych przeglądów - nie tylko personalnych, ale również finansowych".

W polityce międzynarodowej usłyszymy z kolei o północnokoreańskim reżimie i jego programie nuklearnym. To dlatego, że prezydent Korei Południowej wysyła do Korei Północnej swoją delegację na rozmowy o złagodzeniu napięcia pomiędzy tymi krajami. To będzie pierwsza od dziesięciu lat taka podróż. Ma przygotować grunt do wznowienia rozmów dyplomatycznych między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi.

(mpw)