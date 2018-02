W przesyłce z tajemniczą substancją, która w ubiegłym tygodniu dotarła do Ministerstwa Sprawiedliwości, nie było śladów wąglika. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to wniosek z badania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. W kopercie, która została wysłana do resortu, znajdowała się czarna ciecz.

