Ambasada RP w Oslo interweniowała w związku z artykułem norweskiego portalu Document.no, w którym napisano, że "współpraca Polaków z nazistami podczas Holokaustu jest faktem". Portal zamieścił list od polskiej placówki dyplomatycznej.

Na zdj. Auschwitz / Archiwum RMF FM

Nazistowskie Niemcy są całkowicie odpowiedzialne za powstanie obozów koncentracyjnych i zagłady (...). Polska była jednym z niewielu krajów w okupowanej Europie, w których za pomoc Żydom groziła śmierć (...). Polacy stanowią najliczniejszą grupę narodowościową, ok. 6,7 tys. osób, wśród osób uhonorowanych za ratowanie Żydów przez izraelski Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata - wskazała w liście do norweskiej redakcji I radca ambasady RP w Oslo Małgorzata Cichucka.

Według niej autor artykułu, wskazując Polaków jako współodpowiedzialnych za zbrodnie niemieckich nazistów, "jest daleki od faktów historycznych". Jednocześnie - jak pisze przedstawicielka ambasady - nie znaczy to, że w tamtych czasach nie było Polaków, którzy za pieniądze, żywność czy możliwość przeżycia byli skłonni zabić lub donieść nazistom o ukrywających się Żydach lub Polakach. Ważne jest, by dostrzec prawdziwe proporcje - podkreśliła Cichucka.



Odpowiedź polskiej ambasady dostępna jest na głównej stronie portalu Document.no, a tekst został zilustrowany zdjęciem papieża Franciszka w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.



Jak przekazała Cichucka, polska ambasada w Oslo domaga się od autora artykułu także usunięcia z tekstu kontrowersyjnych określeń.



Tematem artykułu, którego autorem jest twórca portalu Document.no Hans Rustad, jest przygotowywana nowelizacja ustawy o IPN.



W listopadzie ub. roku ambasada RP w Oslo interweniowała w związku z niewłaściwymi sformułowaniami dotyczącymi Polski, jakie pojawiły się na portalu internetowym norweskiego nadawcy publicznego NRK.



W artykule opublikowanym w związku z 75. rocznicą deportacji ponad 700 norweskich Żydów do niemieckich obozów redakcja NRK napisała m.in., że Żydów wysyłano do Polski na pewną śmierć oraz że obóz Auschwitz w 1942 roku znajdował się na terenie państwa polskiego.



W Norwegii rzetelnością mediów zajmuje się Norweska Rada Etyki Mediów. W 2015 roku organ ten za sprawą interwencji polonijnego dziennikarza rozpatrywał sprawę publikacji w jednej z norweskich lokalnych gazet określenia "polski obóz koncentracyjny". Rada Etyki Mediów orzekła wówczas, że sformułowanie to nie narusza zasad etycznych, a norweska redakcja postąpiła właściwie, publikując sprostowanie. Skarżący domagał się stanowiska Rady, gdyż wyjaśnienie gazety uznał za zdawkowe.