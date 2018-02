"Mamy różne poglądy jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Uważamy, że to jest projekt gospodarczy. Według nas Nord Stream 2 nie jest zagrożeniem dla dywersyfikacji" - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. "To gaz z tego samego źródła tylko inną drogą. Wskazujemy też na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu" – mówił szef polskiego rządu.

Rozmawialiśmy o stosunkach polsko-niemieckich, które są bardzo intensywne i bliskie jeżeli chodzi o naszą współpracę gospodarczą. Nasze gospodarki są połączone ze sobą, wymiana w handlu kształtuje się bardzo dobrze i co istotne to to, że nie ma pojedynczych dużych inwestycji, ale mówimy tu o szerokim froncie współpracy i kooperacji między firmami średniego sektora - powiedziała Merkel.

Zadeklarowała, że Niemcy chcą zrobić wszystko, aby ta współpraca była kontynuowana.

Chcę też, by nasze społeczeństwa były ze sobą w ciągłym kontakcie i aby współpraca polsko-niemiecka rozwijała się bardzo dobrze - podkreśliła.

Merkel podkreśliła, że Niemcy i Polska mają "wspólne podejście" dotyczące Ukrainy.

Również jeżeli chodzi o format miński, format normandzki, czy też o porozumienie z Mińska. Chcemy koniec końców, aby suwerenność, niezależność Ukrainy była zagwarantowana, dlatego też jesteśmy w ciągłym kontakcie z prezydentem Poroszenko i z niemieckiego punktu widzenia mamy też kontakt ze stroną rosyjską - powiedziała Merkel.

W programie rozmowy szefa polskiego rządu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel były kwestie dotyczące m.in. współpracy politycznej i gospodarczej, przyszłości Unii Europejskiej i przyszłym budżecie unijnym oraz o polityce migracyjnej.

