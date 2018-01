Do niecodziennej interwencji wezwano strażaków w miejscowości Paszczyna na Podkarpaciu. O pomoc poprosili pracownicy sortowni odpadów. Ze śmieci wypełzł... wąż.

Wąż był sortowanych odpadach / Ochotnicza Straż Pożarna w Paszczynie/Facebook /

Do zdarzenia doszło w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Paszczynie. Pracownicy znaleźli tam węża. Okazało się, że jest to 2,5-metrowy boa dusiciel.



W chwili, gdy strażacy przyjechali na miejsce, gad był już martwy. O sprawie powiadomiono też lekarza weterynarii. Musiał on potwierdzić, że wąż jest martwy. Było bowiem podejrzenie, że może się znajdować w zimowym letargu.