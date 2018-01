Nowym szefem polskiej dyplomacji ma być Jacek Czaputowicz. Według nieoficjalnych źródeł RMF FM w MSZ, dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przyjął propozycję objęcia teki ministra.

Jacek Czaputowicz / Paweł Supernak / PAP

Jacek Czaputowicz ma 62 lata. Jest profesorem politologii i absolwentem podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych - m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim.

W latach 90. był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był również wiceprzewodniczącym Rady Służby Publicznej oraz Rady Administracyjnej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht.



W latach 2008-2012 był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Wcześniej obstawiano, że Witolda Waszczykowskiego zastąpi Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta sam przyznał w grudniu, odnosząc się do doniesień o tym, iż miałby objąć funkcję szefa MSZ w rządzie Mateusza Morawieckiego, że "ta propozycja jest na stole". Jak podał jednak w poniedziałek portal wpolityce.pl, Szczerski nie przyjął propozycji i "wybrał kontynuację pracy dla prezydenta Andrzeja Dudy jako szef jego gabinetu".

"We wtorek o godz. 12 prezydent dokona zmian w rządzie"

Przypomnijmy, że Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, iż we wtorek o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Wcześniej także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że we wtorek poznamy skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Kończymy proces rekonstrukcji, około południa powinno odbyć się zaprzysiężenie nowych ministrów - poinformowała.



Zmiany w rządzie mają objąć między innymi także Ministerstwo Finansów, którym teraz kieruje sam premier. Najprawdopodobniej zastąpi go obecna wiceminister Teresa Czerwińska - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.



