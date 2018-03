​W miejscowości Pępice na Opolszczyźnie doszło do napaści na taksówkarza. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy od Was na Gorącą Linię RMF FM.

Zatrzymany w tej sprawie został 25-latek.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że taksówkarz trafił do szpitala z obrażeniami głowy.



Nasi policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Będziemy dążyć do tego, by wyjaśnić, co faktyczni się wydarzyło - powiedziała w rozmowie z RMF FM rzecznik policji w Brzegu Patrycja Kaszuba.

