​Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napad na bank w Wojaszówce na Podkarpaciu. To już druga osoba zatrzymana w związku z tym piątkowym przestępstwem. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i zostali aresztowani.

W piątek po godz. 14 do placówki banku w Wojaszówce wbiegł zamaskowany mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń. Zażądał wydania pieniędzy. Zabrał ok. 10 tys. złotych i wybiegł. Na zewnątrz wsiadł do samochodu i odjechał.

Policjanci z Jedlicza ustalili, że sprawca wsiadł do białego busa. W mieście rozstawiono liczne patrole. Sprawdzano wszystkie pojazdy, które przypominały opisem samochód sprawcy. Po ok. godzinie zatrzymano 19-latka.

Według informacji funkcjonariuszy, sprawca nie działał w pojedynkę. Policjanci wpadli na trop 33-latka zamieszanego w napad. Ten mężczyzna również został zatrzymany.

Obaj usłyszeli zarzuty rozboju. Dziś sąd zdecydował, że mężczyźni spędzą następne 3 miesiące w areszcie. Grozi im do 12 lat więzienia.