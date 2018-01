​Najwcześniej w środę dojdzie do kolejnego spotkania protestujących lekarzy z nowym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim - dowiedział się reporter RMF FM w Porozumieniu Rezydentów. Ta data wynika z tego, że na środę zaplanowano posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, w którym nowy szef resortu zdrowia ma wziąć udział. Wczorajsze rozmowy medyków z ministrem trwały pięć godzin. Nie przyniosły jednak porozumienia, ale obie strony przyznawały po spotkaniu, że "pojawiło się światełko w tunelu".

Według lekarzy, szanse na porozumienie rosną. Niezbędne jest jednak do tego co najmniej jedno spotkanie, na którym uzgadniane będzie, co konkretnie trzeba zrobić, żeby przyspieszyć wzrost wydatków na zdrowie.

Nie ma już czasu na przeciąganie tego sporu, tragedia w ochronie zdrowia to kwestia kilku lat, widzimy na horyzoncie starzejące się społeczeństwo i niewspółmiernie niskie nakłady na zdrowie - tłumaczy Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów.

Lekarze podkreślają, że na wczorajszym spotkaniu widoczna była zgoda obu stron co do konieczności zmniejszenia biurokracji w polskiej służbie zdrowia. Jesteśmy optymistami. Nowy minister zrobił na nas wrażenie otwartego i empatycznego człowieka - dodają medycy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.