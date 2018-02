Ostrzeżenia przed silnym mrozem dla niemal całego kraju wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla województwa pomorskiego wydano także alert pogodowy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Dość porywisty wiatr może także powodować zawieje i zamiecie.

Dla województwa pomorskiego IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym mrozem oraz intensywnymi opadami śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi od 5 do 10 cm, a lokalnie do 15 cm. Najwięcej opadów przewiduje się na wybrzeżu. We wtorek umiarkowany i silny wiatr może powodować również zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na wybrzeżu temperatura spadnie lokalnie do nawet minus 20 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wyniesie maksymalnie minus 6 stopni. Wiatr będzie się wzmagał, średnia prędkość od 25 km/h do 35 km/h, na wybrzeżu w porywach do około 55 km/h.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano także dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim w nocy prognozuje się temperaturę minimalną od minus 18 stopni do minus 15. W dzień maksymalnie minus 7. Wiatr od 10 km/h do 15 km/h.

Bardzo silny mróz także na obszarze subregionu południowego województwa małopolskiego, w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Wydane ostrzeżenia obowiązują do pierwszych dni marca.