​Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu z jednej strony zmniejszenie zanieczyszczeń, a z drogiej zwiększenie możliwości ocieplania domów - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Ja przede wszystkim chciałbym, aby nasze domy były cieplejsze. A żeby były cieplejsze w środku trzeba je ocieplić i dlatego ruszamy z programem termomodernizacji. Z programem, który ma na celu właśnie zmniejszenie zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększenie możliwości ocieplania domów przez wszystkich naszych obywateli, zwłaszcza tam, gdzie powietrze nie jest czyste - powiedział premier.

Morawiecki zwrócił uwagę, że czystego powietrza w Polsce zaczęło brakować, ale nie niedawno, ale "zaczęło brakować 20-30 lat temu, a nawet wcześniej".

Wyjaśnił, że przez lata zaniedbań czyste powietrze było w wielu sytuacjach deficytowym towarem.

Chciałbym podziękować wszystkim alarmom smogowym i wszystkim organizacjom pozarządowym, które działały przez wiele lat w nadziei, że ktoś kiedyś się tym zajmie - powiedział premier.



One doskonale wiedzą, że nie od razu Kraków zbudowano, nomen omen Kraków należy do bardziej zanieczyszczonych miast - powiedział Morawiecki, odnosząc się do dorobku organizacji pozarządowych, zwracających uwagę na problem smogu.



Dobrze, że zaczynamy dzisiaj walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, a zwłaszcza o cieplejsze nasze domy przez szeroko zakrojony ogólnopolski program ocieplania budynków - dodał.

Zaznaczył, że w programie chodzi o to, "aby w naszych domach było cieplej i wokół nas było czyste powietrze".

"Jesteśmy na dobrej drodze, aby mieć do 2020 roku 15 proc. energii z OZE"

Jesteśmy na dobrej drodze, aby do 2020 roku zrealizować uzgodniony z Unią Europejską cel 15 procent energii z odnawialnych źródeł - powiedział Mateusz Morawiecki.



Pytany o inwestycje w OZE szef rządu podkreślał, że "bardzo bogate kraje, które po II wojnie światowej mogły budować normalny system gospodarczy, zainwestowały już 10-15 lat temu w odnawialne źródła energii". Te inwestycje, dodał, były dotowane "wielkościami astronomicznymi".



Z kolei Polska, która po II wojnie światowej była w zupełnie innym położeniu gospodarczym, "zbudowała swoją energetykę w oparciu o węgiel". "Dzisiaj staramy się ją w sposób ekonomiczny i efektywny energetycznie transformować" - zaznaczył.



Natomiast odnawialne źródła energii, podkreślał Morawiecki, są jednym z kierunków, "które bardzo intensywnie rozwijamy".



Mamy aspiracje, aby ten cel, który został uzgodniony z Unia Europejska, czyli 15 procent naszej energii do roku 2020, został wykonany. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby go wykonać - oświadczył premier. (PAP)

(ph)