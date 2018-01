"Podczas spotkania poruszyliśmy temat praworządności. Przede wszystkim powiedziałem o tym, że nasze intencje służą temu, by system sprawiedliwości był sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy" - mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przewodniczącym KE Jean-Claude'em Junckerem.

Premier RP Mateusz Morawiecki (L) oraz szef Komisji Europejskiej Jean-Claud Juncker (P)

Potwierdziliśmy wolę współpracy w bardzo wielu obszarach - dodał premier podczas konferencji prasowej. Wskazał m.in. na temat wspólnego rynku. Na wspólnym rynku mamy bardzo wiele interesów, a konkretnie 28 krajów ma różne interesy i jest wielką sztuką, aby wypracować odpowiednie kompromisy. W naszej intencji jest to, żeby te kompromisy odpowiadały interesom Polski - mówił szef polskiego rządu. Tego przede wszystkim dotyczyła nasza rozmowa - dodał.



Morawiecki poinformował, że na wstępie spotkania poruszono temat praworządności. Tutaj wyraziliśmy nasze intencje bardzo mocno co do tego, czym ta reforma wymiaru sprawiedliwości dla nas jest, czym ona ma być, jak ją postrzegamy (...) - relacjonował premier.



Przede wszystkim powiedziałem o tym, że nasze intencje służą temu, aby ten system był sprawniejszy i bardziej sprawiedliwy, bardziej obiektywny - dodał.

Morawiecki i Juncker spotkają się ponownie, by kontynuować dyskusję ws. praworządności mającą przynieść postępy do końca lutego - wynika ze wspólnego oświadczenia polityków po rozmowie.



Było to pierwsze tego typu dwustronne spotkanie z szefem KE, odkąd władzę w Polsce przejęło PiS.

