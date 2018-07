Tragedia na drodze wojewódzkiej w miejscowości Bielany koło Białej Podlaskiej w województwie lubelskim. 19-latek stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mimo reanimacji zmarł.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Lubelska Policja / Policja

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w miejscowości Bielany koło Białej Podlaskiej.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni mieszkaniec gminy Rossosz na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem. Jego ford zjechał na przeciwny pas ruchu i do rowu. Po tym samochód uderzył w drzewo. Mimo przeprowadzonej reanimacji nastolatek zmarł.



Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Apelują też do innych kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków i przestrzeganie przepisów drogowych.