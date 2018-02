Każdy kot ma swój charakter i każdy jest inny. Jedne wolą przytulanie, głaskanie i leżenie, inne by się ciągle bawiły a jeszcze inne - choć na ogół lubią przebywać z ludźmi - nie lubią, gdy się je głaska. Wszystkie łączy jednak jedno - lubią spać.

Tam gdzie ciepło, przytulnie, często w jakiś zakamarkach. niektóre koty potrafią spać nawet do 18 godzin dziennie! To prawie 2/3 życia spędzone z zamkniętymi oczami. Mimo tego nie zawsze koci sen jest głęboki, często jest tak, że koty śpią płytkim snem, z którego natychmiast mogą się wybudzić.

Nasze małe tygrysy, są najbardziej aktywne dwa razy w ciągu dnia. O wschodzie słońca i zaraz przed zachodem. Wszystko jest związane z cyklem natury. To wtedy właśnie najżwawsze są owady i małe ptaki, na które koty od wieków polowały. Śpią za to najczęściej całą noc i przez środek dnia.

Koty mają też bogatą "mowę ciała". Szerokie oczy, postawione uszy, merdający ogon nie zawsze mogą oznaczać to samo. Mruczenie także - może oznaczać że kot jest zadowolony albo sam chce się uspokoić, dlaczego mruczy sam do siebie.

Koty maja bardzo skomplikowana psychikę, nie poznaliśmy jej do końca. Musimy wziąć pod uwagę cały kontekst, czasami macha ogonem, bo jest zły, czasami bo jest zadowolony. Wszystko zależy, jak wówczas ma ułożone uszy. Jeżeli są podniesione, to może to oznaczać, że jest bardzo podekscytowany. Jeżeli uszy są położone, to oznacza, że może być zirytowany. Jeżeli stara się je ułożyć na boki, może to oznaczać że jest zły - mówi RMF FM Patrycja Kotela z krakowskiej Kociej Kawiarni.

Jak dbać o koty? Nie wystarczy dbanie tylko o kwestie fizyczne, trzeba zadbać też o psychikę kotów. Koty najczęściej w ogóle nie pokazują, że coś je boli. Wtedy może powoli i czasami nawet nie zauważalnie zmienić się ich zachowanie, mogą zmienić nawyki. Mali drapieżcy są tez podatni ona wszystkie zmiany w otoczeniu. Jeżeli posiadamy nie wychodzącego kota, to każde przemeblowanie będzie dla kota stresogenne. Będzie potrzebował czasu, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji - mówi Kotela.

Do Kociej Kawiarni każdy może przyjść, wypić dobrą kawę, poczytać książkę i poczekać aż jakiś kot przyjdzie na kolana. Z kotami można się też pobawić - jest tam pełno zabawek.

W kawiarni mieszka siedem kotów. Każdy ma inny charakter. Na przykład Daisy nie lubi się bawić z kotami, ale lubi siedzieć ludziom na kolanach. Inaczej Karmel, on lubi bawić się z kotami, bardzo, ale niekoniecznie dogaduje się z ludźmi. My dobraliśmy koty tak, by mogły ze sobą bez problemu funkcjonować, by mogły się tolerować ale też, by lubiły ludzi. To są bardzo inteligentne zwierzęta - mówi Kotela.