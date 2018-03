Z powodu mrozu dziś i jutro zawieszono lekcje w wiejskich szkołach w Miłkach, Rydzewie i Staświnach na Mazurach. Uczniowie, którzy jednak dotrą do szkół, pozostaną pod opieką nauczycieli - zapewnia Barbara Antczak z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Z powodu mrozu przewoźnik, który dowozi dzieci do szkół, nie mógł uruchomić autobusów. W związku z tym dzieci nie miały jak dotrzeć do placówek. Do tego dużo uczniów jest nieobecnych z powodu chorób. Dlatego kierownictwo szkół postanowiło zawiesić zajęcia lekcyjne.

Kuratorium uspokaja, że gdyby dzieci pojawiły się w szkołach, albo rodzice nie mieli możliwości pozostawienia ich w domach, w placówkach dyżurują nauczyciele, którzy poprowadzą zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Frekwencja w szkołach wynosi obecnie ok. 30 procent.



Wczoraj lekcje także z powodu niskich temperatur odwołano w szkole w Milejewie koło Elbląga. Tam także przewoźnik, dowożący uczniów, nie mógł rano uruchomić autobusów. Dziś - jak zapewniło kuratorium - szkoła w Milejewie pracuje normalnie.



Jak powiedziała dyrektor Antczak uczniowie, którzy obecnie z powodu mrozów nie pojawili się w szkołach, nie będą musieli "odrabiać" lekcji w dni wolne.



Dyrektorzy szkół zawieszając lekcje powołują się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach publicznych i niepublicznych. Zgodnie z przepisami dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć, wynosi -15°C lub mniej.

(mpw)