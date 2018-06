Zaledwie 12 wniosków dotyczących powołania komisji do oszacowania strat zwiazanych z suszą wpłynęło do wojewody mazowieckiego. Zdzisław Sipera apeluje, by samorządy nie zwlekały z organizacją komisji, bo po żniwach nie da się już wyliczyć strat. Problem jest poważny, bo na Mazowszu suszą objętych może być ponad 33 tysiące hektarów pól uprawnych.

