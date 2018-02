Na trasy Lublina wyjechały miejskie autobusy z wbudowanymi czujnikami trzeźwości. Na razie jest ich 15.

Co prawda każdy kierowca autobusu miejskiego jest co rano sprawdzany na obecność alkoholu (przy pobieraniu dokumentów i kluczyków), ale już prowadzących pojazdy z popołudniowej zmiany kontroluje się wyrywkowo, na pętlach. Teraz zrobi to... autobus.



Alkomat - dopiero po stwierdzeniu trzeźwości kierowcy - włączy napięcie dla rozrusznika. Wówczas możliwe będzie uruchomienie silnika - pokazuje kierowca lubelskiego MPK Andrzej Grabowski.

Sporadycznie, ale jednak w minionych latach zdarzały się przypadki przyłapania kierowców w stanie nietrzeźwości - nie ukrywa rzeczniczka MPK Weronika Opasiak.

Kilka lat temu jeden z kierowców przyznał, że pił podczas postoju na pętlach. Do pracy przyszedł trzeźwy. Nadzór ruchu jeździ cały czas po mieście i kontroluje kierowców w trakcie pracy, ale nie zawsze daje radę sprawdzić wszystkich. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zmieniają się kierowcy na konkretnym przystanku w mieście, gdy jeden kończy, a drugi zaczyna pracę - mówi Weronika Opasiak. W tych sytuacjach kierowca kończący pracę wciska przycisk i zmiennik musi dmuchnąć w alkomat. Jeśli tego nie zrobi, silnik się wyłączy i dalsza jazda nie będzie możliwa - dodaje.

Wykonanie testu jest konieczne za każdym razem, gdy wyłączenie silnika jest dłuższe, niż 15 minut.

Na początek alkomaty zainstalowano w fabrycznie nowych autobusach, właśnie dostarczonych do MPK. Będą również w każdej kolejnej partii pojazdów: docelowo we wszystkich jeżdżących w przedsiębiorstwie.



Ile to będzie kosztować? W co są wyposażone nowe autobusy?

Nowe, przegubowe Solarisy można spotkać na linii numer 10, 17 czy 55. To 18-metrowe autobusy, które MPK Lublin dzierżawi od Konsorcjum Solaris Bus & Coach S. A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. Dzierżawa potrwa 10 lat. Lubelskie MPK Lublin zapłaci konsorcjum ponad 31 mln złotych.

18-metrowe Solarisy są niskopodłogowe i przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych. Są klimatyzowane i spełniają najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6). Są również wyposażone w monitoring, elektroniczne wyświetlacze i głosową zapowiedź przystanków. W nowych autobusach są też porty USB oraz bramki do zliczania pasażerów.