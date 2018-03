Podziemna tajemnica dolnośląskiego Lubania wyjaśniona. Już pierwszy odwiert na głębokość ponad 20 metrów potwierdził istnienie podziemnych tuneli pod Kamienną Górą. Kamera wpuszczona do kolejnego odwiertu również pokazała podziemny korytarz. Te miały być wybudowane w czasie II wojny światowej. Choć udało się dotrzeć do planu obiektu, to do dziś nie było wiadomo, czy podziemny schron w ogóle powstał. Pierwsze badania pokazały, że korytarze są. Wciąż nie wiadomo jednak, co w nich jest. Tunele, do których od ponad 70 lat nikt nie zaglądał, zalane są wodą.

Poszukiwania w Lubaniu /Bartłomiej Paulus /RMF FM

