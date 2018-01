Pociąg relacji Wrocław-Poznań śmiertelnie potrącił kobietę, która w Lesznie w niedozwolonym miejscu przechodziła przez tory. Ruch kolejowy w obu kierunkach był wstrzymany przez ok. 2 godziny.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do wypadku doszło przed godziną 18, ok. kilometr od dworca w Lesznie.

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności przez policję i prokuratora, ruch kolejowy został wznowiony w obu kierunkach - powiedział PAP Zbigniew Wolny z PKP PLK.



Pociągi nie mogły kursować drugim torem, bowiem jest on obecnie modernizowany.



W związku z tragicznym wypadkiem, pociągi dalekobieżne kursujące, m.in. ze Szczecina do Katowic i Szklarskiej Poręby do Poznania zanotowały ponad dwugodzinne opóźnienie.





(m)