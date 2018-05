"Myślami jestem z wami" - napisał na Facebooku były prezydent Lech Wałęsa zwracając się do protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów. "Nie uda sie juz wyciszyć tego słusznego protestu" - podkreślił.

Uczestnicy sejmowego protestu / Leszek Szymański / PAP

Wszystkie postulaty rodzin osób niepełnoprawnych powinny być już dawno spełnione, skoro ta władza chwali się takimi super wynikami ekonomicznymi - ocenił na Facebooku Lech Wałęsa.

Były prezydent odniósł się też do ograniczeń wprowadzonych w ostatnim czasie w parlamencie, które dotknęły m.in. dziennikarzy.



550 lat polskiego Parlamentaryzmu się skończyło. Konstytucja zapewnia wszystkim Polakom dostęp do pełnej i rzetelnej informacji - stwierdził Wałęsa. Dziennikarze muszą mieć pełny i bezpośredni dostęp do wszystkich instytucji Państwa. Blokowanie i utrudnianie im pracy jest NIEDOPUSZCZALNE! - dodał.