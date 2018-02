​Szczerze przepraszam za wprowadzenie "narodowców" do Sejmu; hasło "zdejmij jarmułkę - podpisz ustawę" to retoryka przedwojennych bojówek skrajnej prawicy - napisał w mediach społecznościowych lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, odnosząc się do poniedziałkowej manifestacji środowisk narodowych.

REKLAMA