Krzysztof Golonka, najpopularniejszy w Polsce youtuber sportowy, najbardziej doświadczony piłkarski performer w Polsce - podjął wyzwanie RMF FM! Finalista programu "Mam Talent", Mistrz Świata Trików Piłkarskich przeszedł dziś z Rynku Głównego w Krakowie na Kopiec, przez cały czas podbijając przy tym piłkę.

Krzysztof Golonka miał do przejścia ponad 4 kilometry ulicami miasta. Najtrudniejszy był ostatni odcinek, już pod sam Kopiec Kościuszki.

Golonka odbijał piłkę głową, kolanami, stopami, barkami i utrzymywał ją na plechach, zmierzając w kierunku Kopca Kościuszki!

W rozmowie z Danielem Dykiem wyznał, że podczas "przechadzki" na Kopiec odbił piłkę 8491. Szczerze mówiąc, troszkę bałem się tego rekordu. Udało się - zrobiliśmy to. I bardzo wam dziękuję za pomysł. I kto wie - może w przyszłości pomyśle, żeby te rekordy cały czas podbijać - stwierdził.



Jeżeli i wy też lubicie piłkę nożną?! Weźcie razem z nami udział w biciu rekordu Guinnessa! Jak to zrobić? Już teraz zgłoś się na naszej stronie!!! Otrzymasz koszulkę i piłkę od RMF FM na start! :)

Na miejsce próby wejdą Ci słuchacze, którzy:

wyślą do nas film, na którym pokażą, że potrafią utrzymać piłkę w powietrzu "kapkując" przez co najmniej 10 sekund,

a redakcja RMF z tych zgłoszeń do próby wybierze te osoby, które robią to najpewniej.

Dla każdej osoby zakwalifikowanej będziemy mieli na miejscu imprezy darmową piłkę i koszulkę. Wszystkich pozostałych słuchaczy zapraszamy na Rynek do kibicowania - liczymy na Wasz udział!

Oczywiście - Krzysztof Golonka dostał się do naszej kadry. Podpowiedział także, co zrobić, aby podbijać piłkę przez 10 sekund.

Jeżeli zaczniecie podbijać piłkę prawą nogą, będziecie ją podbijać na wysokość około pół metra, czyli kolan, starać się odbijać piłkę do siebie - z lekkim podkręceniem piłki - i pamiętać o tym, żeby odbijać ją w miejscu, gdzie zaczynają się sznurówki - to 10 sekund spokojnie jest do zrobienia - powiedział.