Nietypowy gość na wyspach na Jeziorze Nyskim. Żyje tam krowa rasy limousine. Zwierzę uciekło z transportu do rzeźni - podaje portal "Nowa Trybuna Opolska".

Do zdarzenia doszło trzy tygodnie temu. Pracownicy skupu wyprowadzali zwierzę z obory do samochodu. Jak relacjonuje w rozmowie z NTO.pl właściciel krowy - rolnik ze wsi Buków w Opolskiem, zwierzę przewróciło ogrodzenie z siatki metalowej. Krowa wpadła na nie z taką furią, że stalowe słupki pofrunęły w powietrze. I pognała przez pola, las do jeziora - mówi pan Łukasz.

Pracownicy skupu nie zapłacili za krowę i odjechali bez niej. Właściciel wraz ze swoim pracownikiem ruszył na poszukiwania.

Poszliśmy za nią aż do jeziora. Na brzegu pracownik próbował złapać za linkę, a wtedy ona go zaatakowała. Wzięła na rogi, przewróciła, a potem docisnęła do ziemi. Ma złamaną rękę i potłuczone żebra. A krowa weszła do wody i przepłynęła na sąsiednią wyspę. Widziałem jak nurkowała pod wodą - opowiada hodowca.

Kilka dni później krowę próbowali złapać strażacy. Zwierzę zanurzone po tułów w wodzie zauważył z barki pracownik żwirowni w Wójcicach. Strażacy wyprawili się na akcję motorową łodzią. Gdy zwierzę ich zauważyło, uciekło na ląd, a następnie popłynęło na sąsiedni półwysep.



Zwierzęcia do tej pory nie schwytano. Jak czytamy na portalu, na razie jedynym efektem poszukiwań jest mandat, jaki właściciel krowy dostał od policji za niedopilnowanie krowy.



Przypomnijmy, że niedawno media obiegła inna nietypowa informacja, której bohaterką była krowa. Zwierzę dołączyło do jednego ze stad żubrów w Puszczy Białowieskiej. Ta krowa uciekła od właściciela na jesieni. Jałówka rasy limousine czuje się komfortowo wśród żubrów, a i one zaakceptowały jej obecność. Przetrwała mrozy, uniknęła ataku wilków i rola "hodowlanej outsiderki" najwyraźniej jej nie przeszkadza. Od żubrów odróżnia ją także to, że nie płoszy jej bliskość ludzi. Krowę można najczęściej zaobserwować w pobliżu wsi Wasilkowo na północ od Hajnówki albo przy szosie do Białegostoku.

