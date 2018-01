Od poniedziałku na najważniejszych trasach komunikacji miejskiej w Krakowie wzrośnie liczba kursów autobusów i tramwajów. Pojawi się też kilka nowych tras.

Zdj. ilustracyjne / Stanisław Rozpędzik / PAP

Zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych i autobusowych wprowadzone będą w ramach optymalizacji i maksymalizacji siatki połączeń komunikacji miejskiej.

Prezydent miasta Jacek Majchrowski ocenił, że zmiany w siatce połączeń wynikają z prowadzonej polityki promowania komunikacji zbiorowej. Są też maksimum tego, na co pozwalają możliwości posiadanego taboru i przepustowość infrastruktury transportowej oraz odpowiedzią na ograniczenia ruchu aut w centrum miasta.



Projekt optymalizacji zakłada, że większość tramwajów będzie jeździć częściej - co 7-8 lub co 15 minut, zamiast dotychczasowych co 10 lub 20 minut. Linie 50 i 52 zachowają dotychczasową częstotliwość odjazdów, co 5 minut.



Nowa częstotliwość będzie obowiązywać w godzinach szczytu oraz między szczytami. W związku z tym - jak zwraca uwagę Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu - na głównych ciągach oczekiwanie na tramwaj będzie trwało 2, maksymalnie 3 minuty. Według urzędników przy takich częstotliwościach mieszkańcy w praktyce nie sprawdzają godzin odjazdów. Częstotliwości ustalono tak, aby z każdej dużej pętli tramwajowej kursowała przynajmniej jedna linia z częstotliwością co 7-8 minut.



Wśród zmian dotyczących linii autobusowych najważniejsze jest utworzenie zupełnie nowej linii 114, która połączy z centrum Krakowa silnie rozbudowujące się osiedla Pod Fortem oraz rejon ulicy Chełmońskiego. Dodatkowo linia ta zwiększy liczbę kursów na trasie prowadzącej alejami Armii Krajowej, Trzech Wieszczów oraz ul. Kobierzyńską. To tam notowane są dziś największe grupy pasażerów. Poprawie ulegnie też oferta połączeń z Nowej Huty z innymi dużymi osiedlami. Ponadto wzmocnione zostaną poza szczytem wszystkie linie kursujące przez Aleje Trzech Wieszczów.



Jak zaznaczył zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji miejskich Tadeusz Trzmiel, zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej wiąże się z większymi wydatkami na ten cel. Zaznaczył jednak, że pokryte zostaną one z budżetu miasta, nie będzie podwyżek cen biletów.



Według wyliczeń w budżecie miasta na komunikację przeznaczona zostanie kwota wyższa niż dotąd o około 30 mln zł, z czego 7,5 mln zł przeznaczone zostanie na zwiększenie kursów autobusowych. Obecnie organizacja komunikacji miejskiej w Krakowie kosztuje ok. 520 mln zł rocznie.



Władze miasta zwracają uwagę, że proces wzmacniania transportu miejskiego trwa od dwóch lat, ale dopiero zakończone w tym roku remonty, szczególnie ul. Basztowej w ścisłym centrum, umożliwiły zaproponowanie wszystkich działań. Po dokończeniu optymalizacji zmian dodatkowo do ruchu zostanie skierowanych prawie 50 autobusów i 30 tramwajów.



W związku ze zmianami od zeszłego tygodnia w pojazdach komunikacji miejskiej rozdawane są specjalne mapy "Minikompendium Krakowskiego Podróżnika". Zawierają one szczegółowy plan połączeń linii autobusowych i tramwajowych, który będzie obowiązywał od poniedziałku. Dodatkowo w sposób graficzny prezentowane są w nich podstawowe zasady bezpieczeństwa dla osób poruszających się: pieszo, komunikacją miejską, rowerem czy na rolkach. W sumie zostało wydrukowanych 10 tys. kieszonkowych przewodników dla pasażerów.