Krakowski sąd aresztował w czwartek późnym wieczorem pięciu mężczyzn, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, wywodzącej się ze środowiska pseudokibiców, a zajmującej się handlem narkotykami z Holandii.

Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty związane z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. W czwartek prokurator skierował wnioski o aresztowanie ich na trzy miesiące. Sąd uwzględnił te wnioski.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 30 listopada 2016 r. Dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kupowaniem znacznych ilości środków odurzających z Królestwa Hiszpanii (gł. marihuany) oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz kokainy, a także substancji psychotropowych, tj. amfetaminy i mefedronu.

Zdaniem śledczych członkowie grupy, którzy są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich, wprowadzili do obrotu co najmniej 109 kg marihuany, co najmniej 2,5 kg mefedronu i co najmniej 8 kg amfetaminy oraz inne narkotyki.

W sprawie jest obecnie 21 podejrzanych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 3,7 mln zł.

Podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

