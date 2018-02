Sędzia w stanie spoczynku nie może kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa - tak brzmi pierwsze zdanie, i jednocześnie podsumowanie opinii Biura Analiz Sejmowych. Mimo to marszałek Sejmu umieścił wczoraj sędziego w stanie spoczynku wśród kandydatów, którzy przeszli procedurę sprawdzenia i mogą być wybrani do KRS.

