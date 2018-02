To nie był sabotaż - stwierdziła prokuratura i umorzyła śledztwo w sprawie wielkiej awarii systemu kontroli lotów w polskiej przestrzeni powietrznej - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zdarzenie z nocy z 16 na 17 grudnia 2016 roku, gdy w wyniku awarii zasilania polscy kontrolerzy na pół godziny stracili dostęp do obrazów przekazywanych z radarów, a także do łączności.

