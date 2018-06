​Koniec gigantycznej awarii Visą. Wczoraj w całej Europie klienci mieli problemy z płatnościami kartą i wypłacaniem pieniędzy z bankomatów. Jak informuje biuro prasowe, awaria została już usunięta.

1 czerwca br. wystąpiły zakłócenia w działaniu systemu Visa, które dotknęły klientów w całej Europie. Naszym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania kart Visa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Wczoraj nie udało nam się zrealizować tego celu w pełni, za co przepraszamy naszych partnerów oraz - przede wszystkim - użytkowników kart Visa - napisano w oświadczeniu.

Obecnie klienci mogą już korzystać ze swoich kart Visa, ponieważ działanie naszego systemu powróciło niemal do poziomu wyjściowego. Zakłócenia spowodowane zostały awarią sprzętu. Nie mamy podstaw aby sądzić, że były one związane z nieuprawnionym dostępem do systemu ani działaniami prowadzonymi w złej wierze - zaznacza biuro prasowe.

Problemy z płatnościami miały miejsce nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Anglii i Irlandii. O sprawie informowały także zagraniczne serwisy informacyjne, takie jak BBC i Sky News.

Właściciele sklepów skarżyli się, że przez awarię tracą zyski. Awarię sieci VISA w Polsce potwierdziły m.in. ING, BZ WBK i PKO BP.