Komisja weryfikacyjna zbada we wtorek sprawę zreprywatyzowanej w 2015 r. nieruchomości przy ul. Skaryszewskiej 11 na warszawskiej Pradze. W sprawie pojawiło się kilku kuratorów, a lokatorzy skarżyli się na swoją sytuację po przejęciu kamienicy przez nowych właścicieli.

Decyzją z końca 2015 r. ratusz ustanowił prawo użytkowania wieczystego do Skaryszewskiej 11 na rzecz nowego właściciela, a w 2016 r. dzielnica Praga Południe orzekła o przekształceniu tego prawa w prawo własności. Nowy właściciel po odzyskaniu nieruchomości sprzedał nieruchomość prywatnej firmie.



Rzecznik komisji weryfikacyjnej Oliwer Kubicki poinformował, że jako świadkowie zostali wezwani: lokatorzy; Przemysław Skorupka - radca prawny, kurator ustanowiony dla osób nieznanych z miejsca pobytu; reprezentant spółki Skaryszewska 11 Tomasz Hoffmann; burmistrz dzielnicy Praga - Południe Tomasz Kucharski oraz urzędnik miasta, główny referent sprawy Justyna Wójcik.





Kaleta: Ratusz nie uczynił nic, by wstrzymać reprywatyzację

Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta powiedział PAP, że komisja zdecydowała się zbadać sprawę Skaryszewskiej 11, ponieważ prosili o to mieszkańcy, którzy skarżą się na swoją sytuację w budynku po reprywatyzacji. W sprawie pojawili się ponadto kuratorzy dla sześciu osób w różnym wieku, nieznanych z miejsca pobytu, których los "przebiegał różnie po wojnie".



To jest dotychczasowy rekord, jeżeli chodzi o liczbę kuratorów w jednej sprawie. Ratusz nie uczynił nic, by wstrzymać reprywatyzację, mimo że nie było osób, które były uprawnione do tej reprywatyzacji - podkreślił Kaleta.



Rozpatrzenie reprywatyzacji nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 będzie drugą sprawą, którą zajmie się w 2018 r. komisja weryfikacyjna; będzie to także druga praska nieruchomość, którą weźmie pod lupę. W połowie stycznia komisja badała sprawę Łochowskiej 38 na Pradze Północ.



Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.



Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.



Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.

